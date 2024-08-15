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Россиян начнут готовить к защите при вооруженном нападении

ДОСААФ будет готовить население РФ к защите при вооруженном посягательстве

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ) России начнет готовить россиян к защите при вооруженном посягательстве. Об этом говорится в проекте федерального закона «Об общероссийской общественно-государственной организации «ДОСААФ».

Согласно документу, планируется подготовка населения страны к защите при вооруженном посягательстве, а также проведение мероприятий совместно с органами военного управления по поддержанию необходимых военных навыков граждан, пребывающих в запасе.

Помимо этого, ДОСААФ будет заниматься патриотическим воспитанием граждан и содействием в проведении молодежной политики, подготовкой граждан по военно-учетным специальностям ВС РФ и других войск, воинских формирований и органов, участвовать в мероприятиях по социальной адаптации инвалидов боевых действий.

До этого стало известно, что возраст приема в ДОСААФ могут снизить до 14 лет. Членами общества смогут стать граждане, начиная с 14 лет, а также некоммерческие организации и общественные движения, чьи цели совпадают с целями ДОСААФ, за исключением религиозных организаций, политических партий и территориальных общественных самоуправлений.

Ранее Минпросвещение поддержало идею изучать оружие на ОБЖ.

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