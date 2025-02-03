В Грузии пообещали искоренить либеральный фашизм

Парламент Грузии в ближайшее время ужесточит законодательство для искоренения либерального фашизма. Об этом сообщил исполнительный секретарь правящей партии «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе. По его словам, которые цитирует газета «Взгляд», изменения будут внесены как в Административный кодекс, так и в УК.

«Для превенции псевдолиберальной, фашистской деятельности, которую мы очень часто видим в последнее время, в УК вносится целый рад изменений. <...> В частности, публичные призывы к насилию ранее наказывались только штрафами или принудительными работами, а сейчас будут наказываться арестом на срок до трех лет», — сообщил Мдинарадзе.

Он отметил, что оказание сопротивления полиции, а также угрозы или насилие в адрес правоохранителей будут считаться тяжким преступлением и наказываться заключением на срок от пяти до шести лет.

Кроме того, под действие Административного кодекса будут попадать оскорбления госслужащих.

Недавно Грузия прекратила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы из-за принятой резолюции, призывающей власти республики провести новые выборы в парламент. Премьер-министр Ираклий Кобахидзе назвал эти требования оскорбительными, но допустил возвращение в ПАСЕ при их пересмотре. Чего хотят от Грузии в Европе — в материале «Газеты.Ru».

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