Spectator: Германия не хочет разрывать связи с Россией на фоне санкций

Германия на самом деле не желает разрывать свои давние связи с Россией, в том числе и в сфере энергетики. Об этом пишет британское издание Spectator.

Как отмечает журнал, Европейский союз продолжает завозить рекордные объемы сжиженного природного газа, в том числе из России. Spectator подчеркивает, что на российский СПГ санкции Евросоюза не распространяются.

«Важную роль в этом, по-видимому, сыграла немецкая государственная энергетическая компания», — пишет издание.

По оценке британского журнала, это свидетельствует о том, что Германия не намерена разрывать «давние связи» с Россией.

До этого профессор Джеффри Сакс заявлял, что немецким властям следует перестать жертвовать своей экономикой и запустить газопровод «Северный поток».

Ранее оператору «Северного потока» разрешили консервацию поврежденной трубы.