Немецким властям следует перестать жертвовать своей экономикой и запустить газопровод «Северный поток», заявил в интервью газете Berliner Zeitung директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета в Нью-Йорке профессор Джеффри Сакс.

«Да, конечно. Германия жертвует своей экономикой. <...> Этот путь не имеет смысла», — сказал политолог, уточнив, что считает абсурдными текущие версии немецких СМИ об исполнителях и организаторах теракта на газопроводе.

Он также допустил, что ФРГ может в течение 20–30 лет перейти на «зеленую» энергетику, однако назвал попытку сделать это «одним днем» не лучшей идеей. Помимо этого, Сакс считает, что если Германия дистанцируется от Китая, то ее экономика будет «испытывать проблемы еще 10 или 20 лет».

До этого депутат в парламенте Баварии от фракции «Альтернатива для Германии», адвокат Ульрих Зингер заявил, что если президент США Дональд Трамп введет пошлины на товары из Евросоюза, то это активизирует торговлю европейских стран с странами БРИКС, в том числе – с Россией.

Ранее сообщалось, что оператору «Северного потока» разрешили консервацию поврежденной трубы.