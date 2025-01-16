Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Эксперт раскрыл, какие санкции США могут снять с приходом Трампа

Экономист Колташов: часть санкций США могут снять с РФ как знак доброй воли
close
Evan Vucci/AP

Администрация вновь избранного президента США Дональда Трампа может снять санкции с российской нефти — это будет своего рода знак доброй воли. Однако нет шансов на прекращение санкционной войны, в том числе со стороны стран Евросоюза, заявил НСН экономист Василий Колташов.

По словам эксперта, к европейской промышленности Трамп относится жестко, считая, что она должна исчезнуть, поэтому ни о какой отмене рестрикций или ареста активов речи нет. В ближайшие годы лидеры европейских стран будут в разы радикальнее, чем США, а Трамп может пойти на небольшое смягчение, чтобы противопоставить себя неудачной администрации уходящего Джо Байдена, считает Колташов.

«Какие-то санкции, кстати говоря, можно просто снять в качестве знака доброй воли. Санкции по нефти, например, — считает экономист. — Хотя мы увидим в ближайшие дни на практике, что вообще Трамп здесь будет делать. И сможем оценить, насколько он готов к диалогу, насколько он вообще понимает, что США зашли далеко».

Наиболее существенной проблемой для России являются издержки на агентские операции при оплате импорта и экспорта. Поэтому крайне важно снятие санкций именно в этой сфере, чтобы торговля не притеснялась, в том числе со стороны США, объяснил экономист.

В целом санкционная война завершится нескоро, так как ее цель — «сломать российское государство» и взять под контроль корпоративные структуры РФ («Газпром», «Роснефть»), либо забрать у них месторождения, заключил Колташов.

Напомним, выдвинутый Трампом на должность госсекретаря сенатор-республиканец Марко Рубио заявил, что санкции и их отмена могут сыграть важную роль в переговорах по завершению конфликта на Украине. Он назвал это невоенным рычагом давления на участников конфликта.

Ранее в Госдуме Трампа назвали самым серьезным противником России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами