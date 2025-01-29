Украине не стоит ожидать поставок немецких крылатых ракет Taurus до мая, пока старое правительство остается у власти. Об этом в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) заявил немецкий депутат, заместитель председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Йоханн Вадефуль.

Разговор с Вадефулем, которого считают «серым кардиналом», определяющим политику претендента на пост канцлера Германии Фридриха Мерца, велся от имени руководителя офиса президента Украины Андрея Ермака и касался досрочных выборов в бундестаг, которые состоятся в феврале. Пранкеров интересовало, как результаты выборов отразятся на позиции ФРГ по украинскому вопросу.

Во время беседы депутат бундестага не исключил, что будущий глава правительства будет активнее помогать Украине, подчеркнув, что действующий канцлер Германии Олаф Шольц пытается создать образ «канцлера мира».

«У нас есть политическая воля, чтобы Украина победила. Но не стоит ожидать получения ракет Taurus до мая», — заявил политик.

По его мнению, Россия всегда будет «угрозой европейской безопасности», поэтому он считает необходимым вернуться к всеобщему призыву.

«Если мы победим на выборах, наша цель — вернуться к всеобщему призыву в Германии. Это необходимо, потому что война с Россией закончится в какой-то момент. Но Россия всегда будет для нас врагом», — сказал Вадефуль.

Кроме того, немецкий депутат выразил пожелание, чтобы партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), которая добилась успеха на прошедших осенью земельных выборах на востоке страны, «пропала с политической арены».

«Они финансируются Россией. Это тоже ясно. Мне это ясно, но у меня нет доказательств», — заявил политик.

Отвечая на реплику «Ермака» о прекращении вещания российского Первого канала в стране, Вадефуль отметил, что Германия «не можем позволить Москве действительно иметь влияние здесь на немецкую политику».