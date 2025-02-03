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ВОЗ не хватает денежных средств после выхода США из организации

ВОЗ приостановила набор персонала и сократила командировочные расходы
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Denis Balibouse/Reuters

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) после выхода США из организации приостановила набор персонала и сократила командировочные расходы. Об этом сообщил гендиректор организации Тедрос Адханом Гебрейесус на 156-й сессии исполнительного комитета организации, передает РИА Новости.

Он отметил, что заявление президента США Дональда Трампа о выходе страны из ВОЗ обострило ситуацию. Организация в связи с этим объявляет о принятии комплекса мер, вступающих в силу немедленно, чтобы максимально защитить ее работу и персонал.

«Мы проводим стратегическое согласование ресурсов, приостанавливаем набор персонала, за исключением наиболее важных областей, и значительно сокращаем командировочные расходы», — сказал Гебрейесус.

21 января Трамп подписал исполнительный указ о выходе США из ВОЗ. Через несколько дней во время выступления в Лас-Вегасе американский президент допустил, что может в будущем пересмотреть свое решение.

Ранее в ВОЗ заявили, что будут адаптироваться к текущим финансовым ограничениям.

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