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Трамп не исключил пересмотра решения о выходе США из ВОЗ

Трамп допустил, что может пересмотреть решение о выходе США из ВОЗ
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Carlos Barria

Американский президент Дональд Трамп допустил, что может в будущем пересмотреть свое решение о выходе США из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Об этом политик заявил во время выступления в Лас-Вегасе (штат Невада).

«Я вышел из ВОЗ, где мы платили $500 миллионов в год, а Китай — $39 миллионов», — заявил американский лидер.

Трамп вновь выступил с утверждением, что руководство ВОЗ предлагало ему вернуть США в организацию при снижении объемов ежегодных выплат до $39 миллионов, однако глава Белого дома отказался от этих условий.

Также американский лидер не стал исключать вероятность восстановить членство США в организации.

21 января президент США подписал указ о выходе страны из ВОЗ во второй раз. В 2020 году Трамп решил, что организация неверно действовала во время пандемии коронавируса, а теперь — что Штаты платят ей слишком много денег по сравнению с другими странами.

В свою очередь, официальный представитель ВОЗ Тарик Яшаревич заявил, что Всемирная организация здравоохранения будет работать над адаптацией к текущим финансовым ограничениям на фоне решения президента США.

Ранее правящая партия Италии решила выйти из ВОЗ вслед за США.

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