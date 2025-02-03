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Молдавский депутат попросила проверить законность поставок газа в Приднестровье

Таубер усомнилась в законности поставок газа в Приднестровье
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Vladislav Culiomza/Reuters

Депутат молдавского парламента от оппозиционного блока «Победа» Марина Таубер направила в генпрокуратуру республики запрос о проверке соглашений по поставкам газа в Приднестровье. Сообщение политик опубликовала в своем Telegram-канале.

«Схема далеко не прозрачная и дает широкое поле для махинаций, в том числе для Дорина Речана и для небезызвестного бывшего председателя совета «Банка де Экономий» Виктора Бодю, ближайшего советника нынешней власти и большого начальника в газовой сфере», — говорится в публикации.

Таубер отметила, что «если PAS (партия «Действие и солидарность». — прим. ред.) в чем-то участвуют, как правило, это означает, что у них есть в этом вопросе личная финансовая выгода». Кроме того, Таубер обратилась в правительство республики за разъяснениями о договорах, ценах и посредниках в сделках.

3 февраля в Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) возобновили спустя месяц после отключения подачу тепла и электроэнергии. Зампред правительства Сергей Оболоник заявил, что на данный момент запущены почти все котельные, а температура в системе дошла до 60°C. С подачей газа в дома ситуация пока сложная, отметил Оболоник, поскольку для этого специалистам нужно обойти всех потребителей. Однако решить этот вопрос планируют в кратчайшие сроки, до конца текущей недели.

Ранее Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль.

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