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В Приднестровье восстановили подачу тепла и электричества

Оболоник: в Приднестровье восстановили подачу тепла и электричества
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Wikimedia Commons

Подачу тепла и электроэнергии в дома жителей Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) возобновили спустя месяц. Такое заявление сделал зампредседателя правительства непризнанной республики Сергей Оболоник на заседании оперативного штаба, говорится на сайте правительства.

«Мы запустили в работу Молдавскую ГРЭС, подняли объем генерации, что позволило уйти от веерных отключений и обеспечить население Приднестровья электроэнергией в полном объеме», — прокомментировал Оболоник.

Зампред правительства заявил, что на данный момент запущены почти все котельные, а температура в системе дошла до 60°C. С подачей газа в дома ситуация пока сложная, отметил Оболоник, поскольку для этого специалистам нужно обойти всех потребителей. Однако решить этот вопрос планируют в кратчайшие сроки, до конца текущей недели.

1 февраля Молдавская государственная районная электростанция возобновила генерацию электроэнергии на газе.

До этого Приднестровье и Молдавия согласовали предварительную схему поставок газа в непризнанную республику на февраль. Стороны поделят между собой грант от Евросоюза на €30 млн. Тирасполь будет закупать около 3,2 млн куб. м газа в сутки с 1 по 10 февраля. Закупкой будет заниматься Energocom, после чего газ будет поступать через Молдавию на левый берег Днестра. Кишинев же на свою часть гранта закупит газ для своего пользования.

Ранее в Приднестровье из-за энергокризиса вдвое снизили тарифы на интернет.

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