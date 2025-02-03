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В Канаде предупредили США об «ошеломляющем» ответе Оттавы на пошлины

Фриланд: США будут ошеломлены ответом Канады на введение пошлин
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Chris Wattie/Reuters

Кандидат на пост главы Либеральной партии Канады Христя Фриланд в интервью телеканалу CNN заявила, что Соединенные Штаты будут «ошеломлены» ответом Оттавы на введение пошлин главой Белого дома Дональдом Трампом.

«Американцы будут ошеломлены ответом Канады», — сказала она.

Фриланд подчеркнула, что канадцы будут «сражаться» за свою страну и «добьются успеха». Она добавила, что жители страны «разгневаны» и «решительны».

Политик также назвала решение президента США «актом экономической войны».

Накануне агентство Reuters сообщило, что Трамп планирует обсудить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум введенные Штатами пошлины на товары из их страны. По словам американского лидера, Канада и Мексика должны США «много денег».

21 января Трамп заявил, что с 1 февраля текущего года его страна может ввести новые пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады. Помимо защиты бизнеса США, политик рассматривает возможность введения пошлин в качестве стимула для указанных стран в борьбе с торговлей фентанилом.

В дальнейшем Трамп распорядился взимать пошлины начиная с 4 февраля.

Ранее политолог назвал причину угроз Трампа в сторону Канады и Мексики.

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