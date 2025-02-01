Политолог назвал причину угроз Трампа в сторону Канады и Мексики

Угроза президента США Дональда Трампа ввести пошлины на нефть из Канады и Мексики — это всего лишь желание усилить позицию в ходе переговоров по вопросу справедливой торговли. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

По его словам, было бы опасно вводить пошлины на канадскую и мексиканскую нефть, поскольку они являются крупнейшими поставщиками в Соединенные Штаты тяжелой сернистой нефти, под которую подстроены многие нефтеперерабатывающие заводы в стране.

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля текущего года его страна может ввести новые пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады. Помимо защиты американского бизнеса, политик рассматривает возможность введения пошлин в качестве стимула для Мексики и Канады в борьбе с торговлей фентанилом.

31 января официальный представитель Белого дома Каролин Левиттза сообщила, что Трамп не отказался от намерения ввести дополнительные пошлины на товары из Мексики, Канады и Китая с 1 февраля.

Ранее Трюдо предупредил о непростых временах в Канаде.