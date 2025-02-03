Трамп обсудит пошлины с Трюдо и Шейнбаум

Президент США Дональд Трамп обсудит с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и президентом Мексики Клаудией Шейнбаум введенные США пошлины на товары из их страны. Об этом сообщает Reuters.

Переговоры состоятся 3 февраля.

По словам Трампа, Канада и Мексика должны Соединенным Штатам «много денег».

«И я уверен, что они заплатят», — сказал американский лидер.

Он также заявил, что пошлины будут введены и в отношении Европейского союза, но не назвал конкретную дату.

21 января Трамп заявил, что с 1 февраля текущего года его страна может ввести новые пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады. Помимо защиты американского бизнеса, политик рассматривает возможность введения пошлин в качестве стимула для указанных стран в борьбе с торговлей фентанилом.

В дальнейшем Трамп распорядился взимать пошлины начиная с 4 февраля.

Ранее политолог назвал причину угроз Трампа в сторону Канады и Мексики.