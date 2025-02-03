В Канаде ответили на решение США ввести пошлины

Провинции Канады вводят ограничения на алкоголь из США в ответ на пошлины

В ряде провинций Канады начали вводить запреты на продажу произведенного в США алкоголя. Об этом сообщает газета The Globe and Mail.

Издание передает, что об ограничениях уже объявили власти провинций Британская Колумбия, Квебек, Онтарио, Новая Шотландия, Манитоба, Лабрадор, Ньюфаундленд, а также Северо-Западные территории.

Так, под ограничения попадут более 3,6 тысячи наименований продукции из 35 штатов США.

3 февраля правительство Канады сообщило, что с 4 февраля вводит повышенные пошлины в размере 25% на ряд товаров из США, включая продукты питания, алкоголь и военную технику. Президент Мексики Клаудия Шейнбаум заявляла, что ее страна задействует «тарифные и нетарифные меры» в ответ на введение пошлин со стороны США.

До этого Трамп подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков.

Ранее в Польше призвали не бояться угроз Трампа о введении пошлин на европейские товары.