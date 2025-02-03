«Шарахнет по США»: Трампу пообещали проблемы из-за американских пошлин

Развязанная президентом США Дональдом Трампом экономическая война не пройдет бесследно для американской экономики. Введенные в отношении других стран пошлины вернутся бумерангом и ударят по экономике Штатов, предупредил замгенсекретаря ООН, советский и российский дипломат Сергей Орджоникидзе в эфире НСН.

«Американцы запустили бумеранг, который в ответ по ним же и шарахнет. Мексика точно сделает им какие-то нехорошие вещи», — считает эксперт.

В числе прочего, в Штатах повысятся тарифы, что вынудит жителей искать способы сэкономить, а власти — как-то отреагировать на ситуацию, считает Орджоникидзе. Все это будут последствия экономической войны, заключил он.

Напомним, речь идет о подписанном накануне указе Трампа о введении 25%-ных пошлин на товары из Мексики и Канады и 10%-ных — из Китая. До этого мексиканские и канадские товары импортировались в США практически беспошлинно. Сам Трамп объясняет свои действия защитой американского бизнеса, а также созданием стимула для Мексики и Канады в борьбе с наркоторговлей.

Канада ответила на указ Трампа введением ответных пошлин в 25% на ряд товаров из США, включая продукты питания, алкоголь и военную технику.

Ранее Трамп раскрыл, когда будут введены пошлины против ЕС.