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Журналист обвинил Зеленского в обворовывании американцев после одного высказывания

Журналист Боуз увидел в словах Зеленского признание в обворовывании американцев
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Leah Millis/Reuters

Слова Владимира Зеленского о том, что до Украины дошла лишь часть выделенных Соединенными Штатами денег, фактически являются признанием о том, что он воровал средства, предназначавшиеся на поддержку республики. Об этом ирландский журналист Чей Боуз написал на своей странице в соцсети Х.

По его словам, «диктатор Зеленский» фактически признал, что Украина обворовывает налогоплательщиков из США. Боуз назвал такое развитие событий «поразительным».

Накануне Владимир Зеленский опроверг, что администрация прошлого президента США Джо Байдена выделила Киеву $177 млрд. Политик подтвердил, что слышал эту цифру, за которую проголосовал американский конгресс. Он заявил, что Украина получила только $75 млрд.

В начале января политик уже говорил в интервью американскому блогеру Лексу Фридману, что Киев не получил половины средств, которые США обещали ему перечислить. Он допустил, что причиной такой ситуации могла стать коррупция, однако не уточнил чья. По его словам, власти республики борются с ней в рамках исполнения требований Евросоюза.

Ранее на Западе не увидели возможности для «хорошей сделки» для Украины.

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