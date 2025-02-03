В Белгородской области вице-губернатор покидает пост

В Белгородской области вице-губернатор по строительству Базаров покидает пост

Вице-губернатор по строительству Белгородской области Владимир Базаров покидает пост. Об этом стало известно в ходе оперативного заседания правительства, передает «Ъ».

Базаров перешел на новое место работы. Глава региона Вячеслав Гладков не стал раскрывать детали перемен в жизни чиновника, но намекнул на то, что в ближайшее время станет известно, где Базаров продолжит свою карьеру.

Губернатор Белгородской области поблагодарил чиновника за работу, подчеркнув, что без сферы строительства не будет развиваться ни один регион.

27 января руководитель городского округа Химки в Московской области Дмитрий Волошин ушел в отставку.

До этого сообщалось об увольнении первого замгубернатора Ростовской области Александра Скрябина. По словам главы региона Юрия Слюсаря, это связано с переходом на новое место работы.

Ранее обматеривший волонтеров чиновник с Кубани отреагировал на слухи об отставке.