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Уволен первый заместитель губернатора Ростовской области

Слюсарь уволил Скрябина с поста первого замгубернатора Ростовской области
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Исполняющий обязанности Ростовской области Юрий Слюсарь уволил своего первого заместителя Александра Скрябина. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Слюсаря, Скрябин переходит на новое место работы. Указ об освобождении его от должности замгубернатора подписан 27 января.

«Благодарю Александра Юрьевича за профессионализм и ответственное отношение к своему делу. Желаю успехов на новой работе». — написал врио губернатора.

При этом он не уточнил, какой пост займет Скрябин.

До этого сообщалось, что мэр города Корсакова Сахалинской области Александр Ивашов сложил полномочия после того, как в отношении него началась служебная проверка.

21 января стало известно, что главу Знаменского района Омской области Сергея Максимова отправили в отставку после драки с чиновником. Максимова признали виновным в нанесении телесных повреждений своему коллеге

Ранее главу района в Бурятии уволили из-за пьяного ДТП.

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