Уволен первый заместитель губернатора Ростовской области

Исполняющий обязанности Ростовской области Юрий Слюсарь уволил своего первого заместителя Александра Скрябина. Об этом глава региона сообщил в своем Telegram-канале.

По словам Слюсаря, Скрябин переходит на новое место работы. Указ об освобождении его от должности замгубернатора подписан 27 января.

«Благодарю Александра Юрьевича за профессионализм и ответственное отношение к своему делу. Желаю успехов на новой работе». — написал врио губернатора.

При этом он не уточнил, какой пост займет Скрябин.

До этого сообщалось, что мэр города Корсакова Сахалинской области Александр Ивашов сложил полномочия после того, как в отношении него началась служебная проверка.

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