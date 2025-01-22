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Обматеривший волонтеров чиновник с Кубани отреагировал на слухи об отставке

Замминистра Урайкин заявил, что его отставка не связана с конфликтом с волонтерами
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sergei_yraikin/Telegram

Отставка замминистра образования Краснодарского Края Сергея Урайкина не связана с недавним скандалом с волонтерами. Об этом сам чиновник заявил «Газете.Ru». Он отметил, что покидает свою должность в начале февраля из-за формирования департамента молодежной политики.

«Я не знаю, откуда эта информация, очередной фейк. В отставку я ухожу с точки зрения замминистра образования, но это не связано никаким образом [с инцидентом с волонтерами]. У нас идет формирование департамента молодежной политики, которое закончится 5 февраля. Постановление губернатора было еще в ноябре 2024 года до 5 февраля сформировать департамент молодежной политики, чем мы сегодня и занимаемся. Идет формирование департамента молодежной политики, еще никаких официальных заявлений нет. Я еще работаю. Если никаких заявлений нет, на основании чего это сделано? На основании того, что есть информация? Всем хочется похайповать, ну, хайпуете. Идет история просто не одного дня, процесс идет, который занимает полгода — сформировать новый департамент молодежной политики», – сказал он.

По словам Урайкина, его дальнейшая карьера зависит от решения руководства.

«Это все зависит уже не от меня, нужно узнавать у руководства. Идет процедура. По окончанию процедуры будет все известно. Дальнейшая карьера — уже посмотрим», — пояснил он.

Накануне, 20 января, издание «Федерал Пресс» со ссылкой на источники сообщило, что Урайкин уходит в отставку после недавнего конфликта с волонтерами из Анапы. Отмечалось, что чиновник покинет свой пост 31 января.

12 января в сети появилось видео, на котором Урайкин разозлился из-за опубликованного 11 января ролика — в нем волонтеров заставляют покинуть штаб спасения птиц. На записи он говорил, что «попринимает» всех, кого увидит рядом с собой с телефоном. Мужчина призывал волонтеров прекратить спекулировать, издеваться над людьми и нагнетать панику на всю страну. Используя ненормативную лексику, чиновник говорил, что такие действия могут довести до инфаркта, а также сообщал, что «летел сюда 180» (вероятно, речь идет о скорости. — «Газета.Ru»).

Позже Урайкин извинился. По словам чиновника, он эмоционально высказался в адрес волонтеров из-за «непрерывного напряжения».

Ранее глава Росмолодежи осудил чиновника за крик на убирающих мазут волонтеров.

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