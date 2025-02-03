В США поспорили из-за предоставления Маску доступа к секретной информации

Предоставление ведомству по повышению эффективности правительства США (DOGE) доступа к федеральной платежной системе, через которую идут все бюджетные платежи страны, «вызвало раскол» внутри министерства финансов. Об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на источники.

Изначально доступ к этой системе имел лишь ограниченный круг чиновников минфина и некоторых других ведомств, поскольку она содержит секретную информацию о сотнях миллионов граждан Украины.

По данным ABC, чиновники минфина опасаются, что вмешательство DOGE в работу системы может привести к заморозке или отмене многих платежей, что может нанести серьезный ущерб США и экономике.

Член Финансового комитета сената конгресса США Рон Уайден в письме главе минфина Скотту Бессенту заявил, что не может найти веской причины, по которой политическим деятелям мог бы понадобиться доступ к этим критически важным системам.

DOGE возглавил Илон Маск по указу президента США Дональда Трампа.

2 февраля газета The New York Times сообщала, что министр финансов США Скотт Бессент предоставил DOGE доступ к федеральной платежной системе для мониторинга и ограничения государственных расходов.

Ранее Маск заявил, что минфин США одобрял платежи мошенникам и террористам.