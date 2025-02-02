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Маск заявил, что минфин США одобрял платежи мошенникам и террористам

Маск обвинил минфин США в одобрении платежей мошенникам
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Allison Robbert/Pool/Reuters

Департамент эффективности государственного управления США (DOGE) обнаружил, что минфин страны одобрял перечисление платежей мошенническим организациям и террористическим группировкам. Об этом заявил предприниматель Илон Маск в соцсети X.

«Команда DOGE обнаружила, среди прочего, что должностные лица, утверждающие платежи в Казначействе, получили указание всегда одобрять платежи, даже в пользу известных мошеннических или террористических групп», — написал Маск, который является руководителем DOGE.

По его словам, за всю свою карьеру сотрудники Минфина США никогда не отклоняли платежи.

Как пишет газета The New York Times, министр финансов Скотт Бессент 31 января предоставил представителям DOGE доступ к федеральной платежной системе.

Она подчеркивает, что это может предоставить администрации президента США Дональда Трампа еще один механизм для попытки в одностороннем порядке ограничить распределение средств, одобренных конгрессом на конкретные цели.

Ранее сообщалось, что половина опрошенных американцев раскритиковали роль Маска в Белом доме.

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