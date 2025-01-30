Президент Грузии наградил попавших под западные санкции полицейских орденами Чести

Президент Грузии Михаил Кавелашвили наградил орденами Чести министра внутренних дел Вахтанга Гомелаури и сотрудников полиции, попавших под санкции Запада после разгонов митингов в Тбилиси. Об этом сообщает официальный сайт правительства Грузии.

«На основании представления премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе и спикера парламента Шалвы Папуашвили вице-премьер, министр внутренних дел, генерал-полковник Вахтанг Гомелаури и другие сотрудники полиции были награждены орденом Чести президентом Грузии Михаилом Кавелашвили за их заслуги и выдающийся вклад в укрепление правопорядка», — говорится в сообщении.

В конце 2024 года американские власти ввели санкции против двух должностных лиц Грузии. В перечень попал министр внутренних дел республики Вахтанг Гомелаури. Как пояснил тогда Минфин США, глава ведомства попал под ограничения за причастность к «подавлению мирных протестов». Также в санкционном списке оказался заместитель начальника управления особого назначения МВД Мирза Керевадзе.

До этого Великобритания ввела санкции против министра внутренних дел Грузии Вахтанга Гомелаури, его заместителя Александра Дарахвелидзе, главы Департамента полиции Тбилиси Сулхана Тамазашвили, директора Департамента по особым поручениям Звиада Харазишвили и его заместителя Милери Лагазаури.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе рассказал, какие страны Евросоюза отказались вводить санкции против Грузии.