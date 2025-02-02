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В Тбилиси демонстранты не смогли перекрыть ведущую из города дорогу

Протестующие в Тбилиси не сумели перекрыть дорогу, ведущую на север от столицы

Участники протеста у ТЦ »Тбилиси молл» в столице Грузии не смогли заблокировать магистраль, ведущую на север от города. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

Митингующие пытались несколько раз перекрыть дорогу, однако полиция помешала им в этом. Между протестующими и правоохранителями возникали конфликты. В результате несколько человек были задержаны, в их числе оппозиционер Ника Мелия. Сообщается также о наличии пострадавших.

На данный момент обстановка у торгового центра спокойная. Протестующие направляются к зданию парламента, а дороги к городу остаются открытыми.

Министерство внутренних дел Грузии 2 февраля предупредило протестующих о том, что дорога, которая ведет в Тбилиси с севера, имеет стратегическое значение международного уровня, и ее блокировка может повлечь уголовные последствия. Сам торговый центр функционирует в привычном режиме.

Протестные действия начались в Тбилиси 28 ноября после заявления премьер-министра Ираклия Кобахидзе о приостановке переговоров по вступлению страны в Европейский Союз. Первая неделя протестов была наиболее напряженной, но затем акции приняли мирный характер. Они проходят ежедневно у здания парламента и завершаются около полуночи после того, как граждане добровольно покидают проспект Руставели.

Ранее на акции в Тбилиси задержали одного из лидеров оппозиции.

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