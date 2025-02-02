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Захарова посоветовала США создать Агентство помощи самим себе

Представитель МИД Захарова посоветовала США создать Агентство помощи самим себе
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Сергей Гунеев/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приостановку работы сайта американского агентства USAID (Агентства США по международному развитию), деятельность которого заморозил Дональд Трамп. В своем Telegram-канале она призвала переделать его в Агентство помощи самим себе.

Она иронично заметила, что «агентство США по вмешательству во внутренние дела суверенных государств международному развитию сломалось».

«Если соберутся чинить, то пусть сразу переделают в Агентство помощи самим себе. В функционал может входить обновление системы пожарной безопасности США, содействие возвращению естественного гендера, расследование коррупционных схем предыдущих американских администраций», — написала Захарова.

До этого замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук анонсировала консультации с Соединенными Штатами после решения президента Дональда Трампа заморозить финансирование помощи Киеву. Верещук назвала «неожиданной и неприятной новостью» решение Вашингтона о заморозке на 90 дней финансирования проектов Агентства США по международному развитию (USAID).

Ранее глава МИД Украины насчитал четыре тысячи дней с начала «агрессии» России.

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