Представитель МИД Захарова посоветовала США создать Агентство помощи самим себе

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала приостановку работы сайта американского агентства USAID (Агентства США по международному развитию), деятельность которого заморозил Дональд Трамп. В своем Telegram-канале она призвала переделать его в Агентство помощи самим себе.

Она иронично заметила, что «агентство США по вмешательству во внутренние дела суверенных государств международному развитию сломалось».

«Если соберутся чинить, то пусть сразу переделают в Агентство помощи самим себе. В функционал может входить обновление системы пожарной безопасности США, содействие возвращению естественного гендера, расследование коррупционных схем предыдущих американских администраций», — написала Захарова.

До этого замглавы офиса президента Украины Ирина Верещук анонсировала консультации с Соединенными Штатами после решения президента Дональда Трампа заморозить финансирование помощи Киеву. Верещук назвала «неожиданной и неприятной новостью» решение Вашингтона о заморозке на 90 дней финансирования проектов Агентства США по международному развитию (USAID).

Ранее глава МИД Украины насчитал четыре тысячи дней с начала «агрессии» России.