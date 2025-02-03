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Британская газета рассказала о страхах «глубинного государства» в США

DM: глубинное государство в США всегда боялось документов о покушении на Кеннеди
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«Глубинное государство» в США всегда опасалось документов о покушении на президента страны Джона Кеннеди. Об этом, ссылаясь на рассекреченный доклад Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) США, сообщает британская газета Daily Mail (DM).

В 1962 году Пентагон готов был ради свержения режима Фиделя Кастро на Кубе пойти на кровавые провокации против собственного населения.

После провала в 1961 году высадки военного десанта контрреволюционных эмигрантов на Кубу американские военные для нового вторжения разработали операцию «Нортвудс». Для того, чтобы Вашингтон обладал в глазах ООН и мирового сообщества легитимными основаниями для войны против Кубы, планировалось устроить на территории США многочисленные террористические акты, в которых обвинили бы Гавану. Теракты также должны были затронуть кубинских эмигрантов и военную базу США в Гуантанамо. В частности, предполагалось подорвать американский военный корабль в заливе Гуантанамо.

После этого, по замыслу американских генералов, США получили бы все «законные» основания для широкомасштабного вторжения на Кубу.

Однако Кеннеди отклонил этот план и уволил главу ОКНШ генерала Лаймана Лемницера. Поэтому, говорится в публикации, «глубинное государство» всегда боялось публиковать засекреченные материалы о покушении на Кеннеди в Далласе, так как подозрения в первую очередь пали бы именно на него.

23 января в Госдуме заявили, что президент США Дональд Трамп не может игнорировать запросы рекомендации «глубинного государства» по Украине.

Ранее Пушков назвал Трампа мишенью «глубинного государства».

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