Трамп пообещал раскрыть информацию об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

NYP: Трамп хочет раскрыть данные об убийствах Кеннеди и Мартина Лютера Кинга

Избранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается раскрыть широкой общественности информацию из секретных документов об убийствах Мартина Лютера Кинга, а также братьев Джона и Роберта Кеннеди. Об этом пишет газета New York Post (NYP).

«В ближайшие дни мы собираемся опубликовать оставшиеся записи, касающиеся убийств президента Джона Ф. Кеннеди, его брата Роберта Кеннеди, а также доктора Мартина Лютера Кинга — младшего», — заявил Трамп своим сторонникам во время воскресного митинга.

Он собирался сделать это еще во время своего первого срока, однако ему помешали руководители силовых ведомств, а затем республиканец потерпел поражение на президентских выборах в 2020 году.

По данным американских СМИ, в настоящее время раскрыты 95% документов ЦРУ об убийстве Джона Кеннеди, которое произошло в 1963 году.

20 января состоится инаугурация Трампа. В этот день он планирует подписать сотни указов.

Ранее сообщалось, что Трамп проведет масштабный рейд по поиску нелегальных мигрантов сразу после инаугурации.