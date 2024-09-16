Пушков назвал Трампа мишенью «глубинного государства»

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков, комментируя второе покушение на Дональда Трампа, заявил, что задачей минимум нападений на республиканца является его постоянное запугивание ради снижения «боевого духа». Соответствующая публикация появилась в его Telegram-канале.

«Сторонники Трампа в США предсказывали, что на него может быть организовано еще одно или даже не одно покушение. И как в воду глядели. Причем задачей-минимум таких покушений может быть даже не устранение, а постоянное запугивание Трампа, чтобы выбить из него боевой дух», — написал Пушков.

Парламентарий также сослался на замечание Илона Маска о том, что на Джо Байдена и Камалу Харрис никто не пытался покушаться. По его словам, это абсолютно закономерно, так как для «глубинного государства» в США мишенью является лишь Дональд Трамп.

В гольф-клубе Дональда Трампа во Флориде произошла стрельба, когда на поле играл кандидат в президенты США. Он не пострадал. ФБР расследует случившееся как покушение на Трампа. Подозреваемый задержан. Американские СМИ сообщают, что это 58-летний Райан Уэсли Раут с Гавайских островов, который поддерживает демократов и Украину. Этот инцидент произошел спустя два месяца после покушения на Трампа в Пенсильвании. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

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