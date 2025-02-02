Трюдо заявил о введении Канадой ответных пошлин на товары из США

Трюдо сообщил, что Канада вводит ответные пошлины в 25% на товары из США

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо в обращении к американцам заявил, что руководство вводит ответные пошлины в размере 25% на товары из США на общую сумму в размере $155 млрд. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил, что со вторника, 4 февраля, пошлины коснутся товаров на сумму $30 млрд. Затем в течение трех недель пошлины введут на товары на сумму $125 млрд.

Также Трюдо добавил, что правительство и руководство провинций и территорий рассматривает возможность введения в отношении США нетарифных ограничений для критически важных минералов, энергоносителей и других товаров.

По его словам, решение президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на товары из соседних стран «будет иметь реальные последствия» для самих американцев.

1 февраля глава Белого дома подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков.

В тот же день в Белом доме подтвердили введение пошлин в размере 25% против всех товаров из Канады и Мексики, а также 10% против товаров из Китая. Кроме того, была введена пошлина в размере 10% на канадские энергоресурсы.

Ранее Трюдо предупредил о непростых временах в Канаде.