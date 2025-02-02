В Белом доме подтвердили введение пошлин против Китая, Мексики и Канады

В Белом доме подтвердили введение пошлин в размере 25% против всех товаров из Канады и Мексики, а также 10% против товаров из Китая. Об этом сообщила пресс-служба администрации президента США.

В американской администрации добавили, что импортные пошлины США в размере 10% также вводятся против канадских энергоресурсов.

«Президент Трамп вводит 25% пошлину на канадские товары и 10% пошлину на канадские энергоресурсы до тех пор, пока Канада не начнет сотрудничать с США в борьбе с наркоторговцами и в вопросах безопасности границ», — говорится в сообщении Белого дома.

21 января Трамп заявил, что пошлины, помимо защиты американского бизнеса, могут создать стимул для Мексики и Канады в борьбе с торговлей фентанилом.

Агентство Reuters отмечало, что хотя объявление о введении пошлин может всколыхнуть финансовые рынки и обострить отношения США с двумя крупнейшими торговыми партнерами, предполагается более осторожный подход со стороны администрации Трампа к этому вопросу.

В свою очередь, кандидат на пост премьер-министра Канады Христя Фриланд призвала Оттаву к быстрой и «репрессивной» реакции на намерение президента Трампа ввести пошлины на товары из Канады.

Ранее Трюдо предупредил о непростых временах в Канаде.