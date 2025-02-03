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В Германии пригрозили Трампу ответными пошлинами

Вице-канцлер ФРГ Хабек: Европа готова ввести ответные пошлины на товары из США
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Lisi Niesner/Reuters

Страны Евросоюза готовы ввести пошлины против США, если новый глава Белого дома Дональд Трамп обложит пошлинами европейские товары. Об этом заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек на публичном мероприятии в Кельне, пишет газета Kölner Stadt-Anzeiger.

«Как европейцы, мы готовы к ответным пошлинам <...> Мы дадим понять американцам: вам тоже есть, что терять. Но если это не сработает, то мы не можем позволить собой помыкать», — отметил он.

Хабек подчеркнул, что Европа «должна противостоять Соединенным Штатам, используя собственные силы». При этом он признал опасность торговой войны с США, особенно для экономики Германии.

«Трамп в первую очередь атакует немецкую экономику и немецкие компании. В Европе наиболее уязвимой является экономика Германии. У нас самое большое сальдо торгового баланса с США», — добавил вице-канцлер.

1 февраля Трамп заявил, что введет пошлины на европейские товары, так как Евросоюз «ужасно» относится к Соединенным Штатам.

Позже Европейская комиссия предупредила о решительных ответных мерах в случае введения Соединенными Штатами пошлин на импорт товаров из стран ЕС. По данным агентства France-Presse, ЕС выступает за низкие торговые тарифы, считая их важным фактором экономического роста и стабильности. В Еврокомиссии добавили, что любые введенные США несправедливые пошлины встретят жесткую реакцию со стороны ЕС.

До этого Трамп подписал указ о введении пошлин в размере 25% на товары из Мексики, Канады и 10% — для китайских товаров. Свое решение он объяснил борьбой с незаконной миграцией и наркотиками.

Ранее Евросоюз признал, что «не поспевает» за крупными экономиками мира.

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