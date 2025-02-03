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Рубио сообщил, что Трамп не намерен сохранять статус-кво по Панамскому каналу

Рубио: Трамп считает неприемлемым статус-кво относительно Панамского канала
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Anna Rose Layden/Pool Photo via AP

Госсекретарь США Марко Рубио во время встречи с президентом Панамы Хосе Раулем заявил, что американский лидер Дональд Трамп считает текущий статус-кво («текущее положение вещей») в отношении Панамского канала неприемлемым. Об этом сообщается в пресс-релизе Госдепа.

«Президент Трамп принял предварительное решение о том, что нынешнее положение влияния и контроля Коммунистической партии Китая над районом Панамского канала представляет угрозу для канала и является нарушением Договора о постоянном нейтралитете и эксплуатации Панамского канала», — сказал Рубио.

Во время встречи он также заявил о важности сотрудничества двух стран по прекращению миграционного кризиса в западном полушарии.

Перед визитом в страну Рубио заявлял, что Китай через свои компании может предпринять попытки использовать Панамский канал в качестве стратегического инструмента давления в случае конфликта.

По мнению Трампа, передача контроля над ним Панаме в 1999 году «была глупостью». В начале января политик говорил о том, что Панама якобы нарушила «каждый пункт соглашения» после передачи ей канала. Кроме того, власти страны взимают с США слишком много за прохождение военных кораблей. В МИД Панамы тогда ответили, что ее суверенитет над каналом не обсуждается.

Ранее Панама пожаловалась в ООН после слов Трампа.

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