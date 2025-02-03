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В США подвергли критике слова президента Украины об окончании конфликта

Экс-разведчик Риттер раскритиковал Зеленского за слова об окончании конфликта
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Lex Fridman/YouTube

Бывший американский разведчик Скотт Риттер на своей странице в социальной сети X подверг резкой критике заявление президента Украины Владимира Зеленского об окончании конфликта с Россией.

Экс-разведчик прокомментировал слова Зеленского в интервью агентству Associated Press о том, что Москва якобы не стремится к справедливому урегулированию конфликта на Украине.

Риттер обвинил Зеленского в лицемерии, указав, что тот, избравшись президентом после предвыборных обещаний мира с Россией, сказал своим советникам о желании начать войну с Москвой. Экс-разведчик указал, что желание Зеленского воевать исполнилось.

2 февраля официальный представитель МИД России Мария Захарова вспомнила анекдот, комментируя недавнее заявление президента Зеленского о том, что президент РФ Владимир Путин якобы боится прямых переговоров с Киевом.

29 января Путин сказал, что в настоящее время Зеленский не может отменить свой собственный указ о запрете на переговоры с Россией, так как срок его полномочий истек и он не является легитимным главой государства.

Ранее на Украине рассказали, чего боится Зеленский.

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