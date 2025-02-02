Латвия закрыла доступ к сайту «Артека»

Латвия закрыла доступ со своей территории к сайту Международного детского центра «Артек» из-за «угрозы национальной безопасности». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на директора МДЦ «Артек» Константина Федоренко.

«Латвия закрыла доступ к сайту Международного детского центра «Артек». Конечно, мы уже ничему не удивляемся», — заявил он.

Федоренко напомнил, что «Артек» как организация внесен в санкционный список 30 стран мира.

Директор «Артека» отметил, что там учат детей дружбе, взаимоуважению, сохранению культуры и традиций народностей РФ и мира, а санкции не работают.

В августе 2023 года министерство финансов США ввело ограничения в отношении международного детского центра «Артек» в Крыму. В посольстве Российской Федерации в США заявили, что американские санкции против международного детского центра «Артек» основаны на голословных обвинениях и представляют собой стремление отыграться на самых беззащитных.

Ранее в России предложили создать в каждом регионе свой «Артек».