Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В России предложили создать свой «Артек» в каждом регионе

Депутат Останина предложила создать свой «Артек» в каждом регионе

close
100%
Макс Ветров/РИА Новости

В России нужно создать свой «Артек» в каждом регионе или хотя бы федеральном округе. С таким предложением в беседе с Дума ТВ выступила глава Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат фракции КПРФ Нина Останина.

Депутат отметила, что из 30 млн российских детей в загородных лагерях отдыхают только 5 млн. По ее мнению, число лагерей в стране нужно увеличивать.

«Всего 2 млрд рублей выделено на создание модульных лагерей. Конечно, мало это. Конечно, нет средств у большей части регионов на то, чтобы строить новые загородные лагеря», — добавила Останина.

Она отметила, что регионам нужно оказать помощь в передаче соответствующих полномочий по финансированию на федеральный уровень.

5 августа глава российского правительства Михаил Мишустин говорил, что кабинет министров РФ дополнительно выделит 1 млрд рублей на строительство детских лагерей в регионах. По его словам, деньги потратят на строительство более 30 жилых помещений для несовершеннолетних. В них можно будет разместить около 1,4 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что на Урале школьница выпала из окна в оздоровительном лагере.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами