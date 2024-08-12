В России предложили создать свой «Артек» в каждом регионе

В России нужно создать свой «Артек» в каждом регионе или хотя бы федеральном округе. С таким предложением в беседе с Дума ТВ выступила глава Комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, депутат фракции КПРФ Нина Останина.

Депутат отметила, что из 30 млн российских детей в загородных лагерях отдыхают только 5 млн. По ее мнению, число лагерей в стране нужно увеличивать.

«Всего 2 млрд рублей выделено на создание модульных лагерей. Конечно, мало это. Конечно, нет средств у большей части регионов на то, чтобы строить новые загородные лагеря», — добавила Останина.

Она отметила, что регионам нужно оказать помощь в передаче соответствующих полномочий по финансированию на федеральный уровень.

5 августа глава российского правительства Михаил Мишустин говорил, что кабинет министров РФ дополнительно выделит 1 млрд рублей на строительство детских лагерей в регионах. По его словам, деньги потратят на строительство более 30 жилых помещений для несовершеннолетних. В них можно будет разместить около 1,4 тыс. детей.

Ранее сообщалось, что на Урале школьница выпала из окна в оздоровительном лагере.