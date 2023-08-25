Посольство РФ раскритиковало санкции США против «Артека»

В посольстве Российской Федерации в США заявили, что американские санкции против международного детского центра «Артек», которые были введены в связи с так называемым «вывозом» украинских детей, основаны на голословных обвинениях и представляют собой стремление отыграться на самых беззащитных. Об этом сообщает РИА Новости.

В дипмиссии считают, что обвинения США в том, что российская сторона «принудительно перемещает и незаконно депортирует украинских детей», «поражают одиозностью, цинизмом и малодушием».

В посольстве утверждают, что санкционные меры против «Артека» являются стремлением США «отыграться на самых беззащитных».

До этого Министерство финансов США ввело ограничения в отношении международного детского центра «Артек» в Крыму.

Неделей ранее стало известно, что Соединенные Штаты, Япония и Южная Корея выразили готовность вводить новые санкции в отношении Российской Федерации и сокращать зависимость от российских энергоносителей.

Ранее Минфин США расширил санкции против России.