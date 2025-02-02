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Стало известно о предложении Залужного напасть на Белгород в 2022 году

Генерал Назаров: Залужный в 2022 году предлагал окружить или блокировать Белгород
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Ukrainian Presidential Press Office/AP

Советник бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного генерал-майор Виктор Назаров заявил, что в 2022 году командующий армией Украины предлагал провести операцию на территории России, в Белгородской области, чтобы обезопасить Харьков. Его слова передает украинская служба «Би-би-си».

Как отметил Назаров, вторжение в Курскую область – не уникальная операция, и идея атаки на территорию России возникла в декабре 2022 года, когда главнокомандующим был Валерий Залужный.

«Я знаю точно, что Валерий Федорович на одном из заседаний на совещании, которое проводилось в СНБО, он озвучил эти операции, которые фактически сейчас мы наблюдаем. <…> Тогда в том варианте, который мы озвучивали, там шла речь о Белгородской области. Именно предлагались такие направления действий для того, чтобы создать очень серьезную угрозу противнику», — сказал Назаров.

По словам генерала, речь шла об «окружении или блокировании Белгорода».

До этого украинский президент Владимир Зеленский на заседании контактной группы по поддержке Украины на военной базе «Рамштайн» в Германии заявил, что вторжение ВCУ в Курскую область стало «одной из самых больших побед» для Украины за время конфликта.

Ранее Зеленский заявил, что армия Украины станет «бонусом» для НАТО.

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