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Зеленский заявил, что армия Украины станет «бонусом» для НАТО

Зеленский: 800 тысяч солдат ВСУ могли бы стать бонусом для НАТО
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все еще считает членство в Североатлантическом альянсе одной из главных гарантий безопасности. В интервью Associated Press он указал, что 800 тысяч солдат ВСУ могли бы стать «бонусом» для НАТО.

Он утверждает, что без гарантий безопасности со стороны Запада любое соглашение, заключенное с Россией, станет предпосылкой будущей агрессии. Членство в НАТО все еще остается главным выбором для Украины, подчеркнул Зеленский.

«Я действительно верю, что это самые дешевые гарантии безопасности, которые может получить Украина, самые дешевые для всех... Это будет сигналом, что не Россия будет решать, кто должен быть в НАТО, а кто нет, а Соединенные Штаты Америки будут решать. Я думаю, что это большая победа для Трампа», — заявил Зеленский.

Также, по словам украинского лидера, 800-тысячная армия была бы бонусом для НАТО, особенно если Трамп стремится вывести американские войска из Европы.

До этого Зеленский заявил, что нарушение третьими странами санкций против России должно расцениваться как соучастие в конфликте против Киева.

Ранее глава МИД Украины насчитал четыре тысячи дней с начала «агрессии» России.

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