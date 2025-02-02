Катар призывает к переговорам по второму этапу перемирия в Газе

Израиль и палестинское движение ХАМАС должны начать переговоры по второму этапу реализации соглашения о прекращении огня в секторе Газа. Об этом заявил премьер-министр Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани, передает Reuters.

«Мы требуем немедленного начала переговоров по второму этапу, как это предусмотрено в соглашении», — сказал он.

До этого министры иностранных дел Иордании, Египта, ОАЭ, Саудовской Аравии и Катара опубликовали совместное заявление, подтверждающее право Палестинской администрации на контроль над сектором Газа.

В документе подчеркивается необходимость восстановления полномочий палестинской администрации на всей территории Палестины, включая сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим. Участники встречи согласились продолжить работу над реализацией этих шагов, отметив, что это позволит международному сообществу эффективнее реагировать на гуманитарный кризис в секторе Газа, вызванный израильской агрессией.

Ранее президент России Владимир Путин высказался об урегулировании ситуации в Палестине.