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Трамп заявил о правильности хороших отношений с Россией

Трамп: ладить с Россией - это правильно

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Tom Brenner/Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что ладить с Россией - это хорошо. Об этом сообщает РИА Новости.

По его мнению, ладить с Россией — умно.

Трамп добавил, что текущий президент США Джо Байден «растерял остатки разума». Политик считает, что у главы Белого дома был очень низкий коэффициент интеллекта, «а теперь, наверное, вообще, нулевой».

До этого Дональд Трамп в интервью американскому предпринимателю, владельцу соцсети X Илону Маску заявил, что во время его президентства у него были хорошие отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Трамп отметил, что он знал Путина очень хорошо и назвал их отношения хорошими. Экс-президент подчеркнул, что отлично ладил с российским лидером, и тот уважал его.

Кроме того, Трамп обвинил действующего президента США Джо Байдена и экс-президента Барака Обаму в том, что они добились совпадения интересов Москвы и Пекина.

Также Трамп заявил, что надеется снова поладить с Путиным в случае своей победы на предстоящих в ноябре президентских выборах в США.

Ранее в Кремле рассказали, что Путин удивился покушению на Трампа.

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