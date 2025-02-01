В Волгограде на дорожных знаках сменили название города

В Волгограде дорожные знаки при въезде в город поменяли на «Сталинград». Об этом сообщает РИА Новости.

Переименование приурочено к празднованию дня победы в Сталинградской битве 2 февраля. Новые обозначения можно заметить при въезде в город, а также у моста через Волгу.

Согласно указу городской думы, Волгоград меняет название на Сталинград девять раз в году. Все изменения приурочены к памятным датам Великой Отечественной войны (ВОВ). Переименование происходит 8 и 9 мая, 22 июня, 23 августа, 2 и 3 сентября, 19 ноября и 9 декабря. Нововведение действует на территории города с 2022 года.

Впервые указатели поменяли 19 ноября — в День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом.

Сталинградская битва, которая проходила на территории города с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, является одним из крупнейших сражений ВОВ. Прошедшая битва сильно повлияла на ход боевых действий и стала предзнаменованием победы над немецко-фашистскими захватчиками.

До этого стало известно, что к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне в разных районах Санкт-Петербурга появятся семь световых проекций скульптуры «Родина-мать». Власти города уже согласовали программу оформления города к юбилею Победы. Украшения появятся во всех 18 районах.

Ранее Путин напомнил, кто освободил человечество от нацизма.