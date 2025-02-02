Илон Маск рассказал, как много работает департамент госэффективности США

Маск заявил, что департамент госэффективности США работает по 120 часов в неделю

Американский бизнесмен и миллиардер Илон Маск в соцсети X заявил, что возглавляемый им новый департамент по достижению государственной эффективности Соединенных Штатов (DOGE) работает по 120 часов в неделю. Это более 17 часов в день.

«Наши бюрократические оппоненты оптимистично работают 40 часов в неделю. Вот почему они так быстро проигрывают», — добавил он.

Глава Белого дома Дональд Трамп ранее объявлял, что Маск и бизнесмен Вивек Рамасвами возглавят департамент по достижению государственной эффективности, который должен «сократить расточительные расходы и реструктурировать федеральные агентства». Позже Рамасвами объявил о своем уходе из руководства DOGE — по данным телеканала ABC News, в ближайшее время он может объявить о планах баллотироваться на пост губернатора штата Огайо.

До этого государственный департамент по достижению госэффективности сообщил, что Соединенные Штаты сэкономили $145 млн после отмены программ «инклюзивности и равенства».

Ранее Трамп заявил о признании в США только двух гендеров.