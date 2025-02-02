МИД Испании: после завершения конфликта нужно восстанавливать отношения с РФ

В Европе осознают, что после завершения конфликта на Украине нужно будет восстанавливать отношения с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Испании Хосе Мануэль Альбарес в интервью газете El Diario.

«Я думаю, что все европейцы очень четко представляют себе, какими должны быть отношения с [президентом РФ Владимиром] Путиным, какова наша позиция относительно агрессивной войны, и в то же время мы все понимаем, что в тот день, когда наступит мир, Европа будет по-прежнему иметь очень протяженную границу с Россией, и мы должны восстановить отношения с Россией», — сказал он.

Альбарес подчеркнул, что это должно происходить на основе суверенного равенства между государствами и взаимного уважения.

В конце января газета Financial Times писала, что несколько стран Евросоюза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта.

Ранее в Германии заявили, что Европа не в состоянии завершить конфликт на Украине.