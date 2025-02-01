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Евросоюз может ввести санкции в отношении 50 категорий товаров из России

ЕС может включить 50 товарных кодов в 16-й пакет санкций против России
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Yves Herman/Reuters

Европейский союз намерен внести в 16-й пакет антироссийских санкций 50 товарных кодов. Об этом во время визита в Астану заявил специальный посланник ЕС по санкциям Дэвид О'Салливан, который обсудил эти рестрикции с властями Казахстана, сообщает агентство «Казинформ».

«Я думаю, что 16-й пакет, безусловно, принесет дополнительные торговые ограничения для тех 50 продуктов, на которые мы просили казахстанские власти обратить особое внимание. Что касается компаний, мы оставляем за собой право предотвратить торговлю с теми, которые, по нашим данным, сознательно обходят наши санкции», — сказал О'Салливан.

О каких именно товарах идет речь, спецпосланник ЕС не уточнил.

28 января глава евродипломатии Кайя Каллас заявила, что 16-й пакет антироссийских санкций затронет сжиженный природный газ (СПГ), а также промышленность РФ. По ее словам, окончательное решение будет принято в феврале. Как пояснила Каллас, данный процесс связан с переговорами между государствами — членами Евросоюза.

Ранее в Кремле прокомментировали планы ЕС по новому пакету санкций.

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