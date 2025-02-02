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Трюдо пригрозил американцам последствиями на фоне указа о пошлинах

Трюдо: пошлины США для товаров из Канады будут иметь последствия для американцев
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Blair Gable/Reuters

Импортные пошлины США на товары из Канады ограничат доступ Вашингтона к критически важным товарам для безопасности, включая уран, сталь и алюминий. Об этом заявил премьер-министр Канады Джастин Трюдо в обращении к американцам, комментируя влияние введенных пошлин против Оттавы, передает РИА Новости.

«Они затруднят ваш доступ к поставкам жизненно важных товаров для безопасности США, таких как никель, калий, уран, сталь и алюминий. Они нарушат соглашение о свободной торговле», — заявил глава канадского правительства.

Трюдо подчеркнул, что решение президента США Дональда Трампа о введении импортных пошлин на товары из Канады будет иметь «реальные последствия» для самих американских граждан.

1 февраля глава Белого дома подписал указ о введении пошлин на товары из Мексики, Канады и Китая. Это решение составляет значительный новый налог на импорт из трех крупнейших торговых партнеров США. По словам американского лидера, таким образом он хочет бороться с серьезной угрозой со стороны незаконных мигрантов и наркотиков.

В тот же день в Белом доме подтвердили введение пошлин в размере 25% против всех товаров из Канады и Мексики, а также 10% против товаров из Китая. Кроме того, была введена пошлина в размере 10% на энергоресурсы.

Ранее Трюдо предупредил о непростых временах в Канаде.

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