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В Раде заявили, что США готовятся снять Зеленского с должности

Депутат Рады Дубинский: США начали кампанию по демонтажу Зеленского
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Heiko Becker/Reuters

Американский журналист Такер Карлсон стал называть президента Украины Владимира Зеленского диктатором, так как Соединенные Штаты готовятся снять его с поста главы государства. Таким мнением в своем Telegram-канале поделился депутат Верховной рады Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в государственной измене, передает РИА Новости.

«Заявление Карлсона о диктатуре и нелегитимности Зеленского — начало кампании по демонтажу пересидента (Так Дубинский называет Зеленского. — Прим. ред.)», — написал он.

Накануне Такер Карлсон заявил, что Зеленский является диктатором, так как он больше не считается избранным народом политиком, запретил религиозную конфессию, а также устраняет своих политических оппонентов.

До этого американский журналист обращал внимание на то, что Зеленский продал страну и прислуживает Западу.

По словам Карлсона, именно с этим связана непопулярность Зеленского среди украинцев. Как считает журналист, Зеленский не является избранным президентом Украины, также он запретил религиозную конфессию, начав гонения на Украинскую православную церковь (УПЦ).

Ранее Такер Карлсон назвал Украину «источником безумия».

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