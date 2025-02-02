Страны G7 призвали к деэскалации конфликта в ДР Конго

Главы министерств иностранных дела стран «Большой семерки» (G7) призвали группировку «М23» и армию Руанды прекратить наступление в Демократической Республике Конго. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте правительства Канады.

«Решительно осуждаем поддерживаемое Руандой наступление «М23» на востоке Демократической Республики Конго и, в частности, захват Миновы, Саке и Гомы <...> Мы призываем «M23» уйти со всех контролируемых территорий», — отмечается в заявлении.

Главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии, Великобритания и США, а также верховный представитель Европейского союза призвали движение М23 и силы обороны Руанды прекратить наступление по всем направлениям. Они подчеркнули, что стороны конфликта должны сесть за стол переговоров и предоставить гарантии безопасности гуманитарному персоналу.

27 января группировка «Движение 23 марта» («М23») сообщила о захвате города Гомы — административного центра провинции Северное Киву в ДРК. По словам лидера повстанцев Корнеля Нангу, город был взят 26 января.

Представитель ООН в беседе с Reuters заявил, что нет сомнений по поводу нахождения там войск Руанды, поддерживающих повстанцев «М23». По его словам, подразделения сил Миссии ООН в ДРК находятся на позициях, всемирная организация хочет избежать риска более широкого распространения конфликта.

Ранее сообщалось, что вооруженный конфликт в Африке может поставить под угрозу производство электроники во всем мире.