Мексика указала Google на пределы полномочий Трампа

Указ президента США Дональда Трампа о смене названия Мексиканского залива на Залив Америки имеет силу в пределах территориальных вод США или 12 миль от побережья. Об этом заявило правительство Мексики в письме к корпорации Google, сообщает РИА Новости.

Мексиканское правительство также напомнило в письме, что название залива юридически закреплено в международных организациях и соглашениях.

«Принимая во внимание, что Мексиканский залив охватывает морские районы трех стран — Мексики, Кубы и Соединенных Штатов, — случай указа (Трампа о переименовании залива — «Газета.Ru») может соответствовать только 12 морским милям от береговых линий США», — следует из документа.

Отрывки из письма зачитала на своей пресс-конференции президент Клаудия Шейнбаум. Так, правительство Мексики напомнило, что сервис Google Maps ошибочно полагает, что название «Мексиканский залив» не установлено каким-либо одним правительством. Этот топоним является исторически принятым и зарегистрированным названием, которое юридически зарегистрировано в индексах Международной гидрографической организации, частью которой являются как Мексика, так и США.

21 января президент США Дональд Трамп подписал указ, запускающий процедуру официального переименования Мексиканского залива в Американский, а самой высокой горы Северной Америки Денали — в гору Мак-Кинли. В свою очередь Google сообщил, что переименует в своем сервисе Google Maps Мексиканский залив в Американский, а также гору Денали в гору Маккинли сразу после того, как соответствующие изменения появятся в Информационной системе географических названий (GNIS).

Ранее предложили переименовать Финский залив.