Стало известно, что США могут ввести тарифы на продукцию Канады и Мексики

Reuters: власти США могут ввести тарифы на продукцию Канады и Мексики с 1 марта

Администрация президента США Дональда Трампа, как ожидается, начнет вводить тарифы в отношении товаров из Канады и Мексики с 1 марта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

«Они будут включать в себя процедуру, позволяющую странам добиваться конкретных исключений для определенных видов импорта», — сообщил источник агентству.

По данным агентства Reuters, в то же время Трамп объявит о процедуре, которая позволит странам добиваться исключений для некоторых видов товаров.

Также агентство отмечает, что хотя объявление о введении пошлин может всколыхнуть финансовые рынки и обострить отношения США с двумя крупнейшими торговыми партнерами, предполагается более осторожный подход со стороны администрации Трампа к этому вопросу.

21 января президент США Дональд Трамп заявил, что с 1 февраля текущего года его страна может ввести новые пошлины в 25% на товары из Мексики и Канады. Помимо защиты американского бизнеса, президент США рассматривает возможность введения пошлин в качестве стимула для Мексики и Канады в борьбе с торговлей фентанилом.

Ранее Трюдо предупредил о непростых временах в Канаде.