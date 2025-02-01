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В Италии заявили, что Европа нуждается в российском газе

Il Sussidiario: страны Европы нуждаются в поставках газа из России
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Shutterstock

Страны Евросоюза нуждаются в сжиженном природном газе (СПГ) из России. Об этом пишет итальянское издание Il Sussidiario.

«Евросоюзу нужен российский газ, и Путин знает это так же хорошо, как и в Брюсселе», — говорится в публикации.

При этом странам Восточной Европы российский газ «нужен как хлеб», подчеркнули авторы статьи. Возобновить поставки СПГ из России в ЕС будет непросто, в том числе из-за подрыва «Северных потоков», добавили они.

С 1 января 2025 года Украина прекратила транзит российского газа в европейские государства, отказавшись продлевать срок действия соответствующего контракта с РФ. Одной из наиболее пострадавших от этого сторон стало Приднестровье, где из-за нехватки топлива почти все местные предприятия были вынуждены приостановить работу.

Позже газета Financial Times сообщила, что несколько стран Евросоюза предложили включить возобновление поставок трубопроводного газа из России в Европу в текст будущего соглашения об урегулировании конфликта на Украине.

Идею о возобновлении поставок голубого топлива одобрили некоторые официальные лица в Германии, Венгрии и других странах. Они полагают, что закупки российского газа позволят сократить цены на энергоносители в Евросоюзе и дадут как России, так и Украине повод придерживаться соглашения о прекращении огня.

Ранее министр экономики Словакии обвинила Украину в росте цен на газ в ЕС.

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