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Трамп провел телефонный разговор с президентом Египта

Трамп пригласил президента Египта ас-Сиси посетить Вашингтон 
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Jacquelyn Martin/Reuters

Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что глава Белого дома направил президенту Египта открытое приглашение посетить Вашингтон и встретиться с ним в администрации США.

До этого Трамп заявил, что считает возможным расселение жителей сектора Газа, утративших крышу над головой, в арабских странах.

По словам президента США, он уже переговорил на эту тему с королем Иордании Абдаллой II и намерен затронуть ее также с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси.

Журналисты попросили Трампа уточнить, имеет ли он в виду временное решение проблемы. На это американский лидер ответил, что речь может идти как о временном, так и долгосрочном варианте.

25 января портал Axios сообщал, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассчитывает провести переговоры с президентом США в Вашингтоне в первой половине февраля.

19 января глава министерства иностранных дел Израиля Гидеон Саар заявил, что Трамп оказал влияние на заключение соглашения о прекращении огня в секторе Газа.

Ранее Трамп заявил о скором освобождении заложников в Газе

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